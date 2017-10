In Brugge zijn nog eens drie tieners opgepakt voor hun rol bij een overval van zo’n twee weken geleden in Sint-Andries. Dat schrijft de Krant van West-Vlaanderen.

Het gaat om drie Bruggelingen van 18 jaar. Ondertussen zitten er vier Bruggelingen in de cel die te maken hebben met de overval in Sint-Andries. Ze lokten een leeftijdsgenoot in de val aan het Magdalenapark waar ze hem beroofden van maar liefst 5.000 euro. Daarna sloegen ze ook nog eens zijn ouders in elkaar. Het feit dat zich alles ’s nachts afspeelde en er ook een vluchtauto klaar stond, maakt de zaak alleen maar erger.