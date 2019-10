Jongeren in Roeselare ervaren gevaren van spoorlopen in virtual reality-campagne Infrabel

Infrabel staat dinsdag voor het eerst met "The Floor" in de Vrije Middelbare school in Roeselare. Die campagne moet jongeren bewustmaken van de gevaren van spoorlopen.

En dat is nodig. Vandaag nog liep een persoon rond de middag over de sporen in de buurt van Pittem. Daardoor was het treinverkeer onderbroken tussen Tielt en Lichtervelde.

Met een virtual reality-film ervaren de jongeren hoe gevaarlijk spoorlopen is. Infrabel vindt de campagne broodnodig. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Belgen het voorbije half jaar de verkeersregels aan overwegen negeerde.

Trillend podium

In Roeselare kunnen leerlingen van de Vrije Middelbare School voor het eerste "The Floor" uittesten. Dat is de nieuwe virtual reality-campagne van Infrabel om jongeren bewust te maken van de gevaren van spoorlopen. De 300 leerlingen uit het secundair onderwijs krijgen de hele dag lessen over spoorveiligheid. Daarnaast kunnen ze de VR-film testen op een trillend podium.

De leerlingen kruipen met het 360 graden filmpje in de huid van een spoorloper en ervaren zo hoe gevaarlijk dat spoorlopen is. "De jongeren beseften na het filmpje duidelijk dat ze de verkeersregels aan overwegen en langs het spoor moeten respecteren. Er klonken toch enkele gilletjes bij het zien van de filmpjes. Hopelijk nemen deze jongeren hun kennis nu mee naar huis", zegt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel.

553 meldingen in België

"De Belg is zich nog te weinig bewust van de gevaren aan het spoor." Dat blijkt ook uit onderzoek van Infrabel. Bijna de helft van de Belgen negeerde het voorbije half jaar de verkeersregels aan overwegen. Van januari tot en met september 2019 waren er nationaal 34 ongevallen aan het spoor waarbij zes doden en vier zwaargewonden vielen. Het aantal spoorlopers in die periode kwam op 553 meldingen in heel België. Daarbij vielen drie doden en drie zwaargewonden. "De cijfers zijn veelzeggend maar we laten ons daardoor niet ontmoedigen. We blijven inzetten op sensibilisering met verschillende campagnes", zegt Petit nog.