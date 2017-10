Jongeren verlaten schoolbanken voor het goede doel

Het is vandaag immers Youca Action Day (Youth for Change and Action), de vroegere Zuiddag. Ze gaan aan de slag in bedrijven, overheidsinstellingen of bij particulieren. Het loon dat ze daarmee verdienen gaat naar projecten van jongeren in het Zuiden, onder meer in El Salvador, en in ons land. Ook bij Focus-WTV zijn er enkele jongeren actief vandaag: Hanne, Sarah en Tilde. We zetten hen onder meer aan het werk om een reportage te maken van andere jongeren op de werkvloer in Bellewaerde. Daar steken vijftien leerlingen de handen uit de mouwen. Twee jongeren uit El Salvador zijn er op bezoek om kennis te maken met hen.