Jongeren voelen zich beter maar kwart heeft het mentaal lastig

De vorige bevraging was in volle lockdown en die cijfers waren verontrustend, want toen gaf 50% aan zich niet goed te voelen. Slechts een derde van de jongeren zegt in de nieuwe peiling dat ze zichzelf kunnen zijn op school.

"Ik heb een hele tijd mentale problemen gehad", zegt Lise Van Overbeke. "Het feit dat we verplichte gesprekjes hadden, gaf mij dat de moed om ervoor uit te komen tegen een leerkracht en om de hulp te ontvangen die ik nodig had, persoonlijk."

Lise is één van de vele leerlingen die het in de coronaperiode moeilijk gehad hebben, o.a. met afstandsonderwijs, sluiting van scholen, geen fysiek contact en later de mondmaskerplicht. Een kwart van de leerlingen geeft aan zich minder goed of helemaal niet goed te voelen.

Senna Ouldahned: "Er werd altijd gezegd: 'Al het even niet gaat, stuur een mail. Praat met ons.' Het was echt belangrijk voor school dat we ons oké voelden."

"Dan zijn er ook gesprekjes met leerkrachten", zegt Fenne Vanlerberghe. "Dan zijn er verschillende vragen en kan je ook veel delen met die leerkracht. Dan bouw je een band op. Ik vind het wel belangrijk dat mensen soms vragen: 'Is alles oké? Kunnen we er iets aan doen?'"

(lees verder onder de foto)

Nood aan fysiek contact

De 16- tot 18-jarigen blijken nog niet helemaal gerecupereerd te zijn van vorig school jaar. En slechts 35% van de leerlingen geeft aan dat ze zichzelf kunnen zijn op school. De secundaire Freinetschool ‘t Vier in Kortrijk heeft dan ook een heel bijzondere aanpak ontwikkeld. Leerkrachten begeleiden elke leerling en volgen het mentale welzijn op.

"Die leerkrachten doen ’s morgens rondes met de leerlingen die ze begeleiden en doen om de 2 à 3 weken een individueel gesprekje met die leerling", zegt An Algoed, zorgcoördinator 't Vier . "Ze geven ook les aan die leerling, zeker in de 2e en 3e graad, waardoor ze die leerling heel goed kennen en waardoor de leerlingen die begeleider goed kennen."

Jongeren voelen zich beter in, coronaluwe periodes, want ze hebben nood aan fysiek contact.

Bert Herrewyn, schepen van jeugd: "Ze moeten elkaar kunnen zien in de publieke ruimte. We vinden het dan ook belangrijk om het signaal te geven dat jongeren de publieke ruimte mogen gebruiken, dat het niet overkomt als hanggedrag of overlast, maar dat jongeren elkaar willen zien."

Tijd voor actie

Op 1 februari werd het onderzoek voorgesteld aan de Kortrijkse scholen. Er werd een oproep gelanceerd om samen met Stad Kortrijk een actieplan uit te werken waarbij scholen meer aandacht aan welbevinden besteden.

Klik hier voor meer informatie.