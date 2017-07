Jongetje (8) uit Zonnebeke verdronken op vakantie

In vakantiepark de Flaasbloem in het Nederlands Brabantse Chaam is een jongetje van acht uit Zonnebeke om het leven gekomen. Hij is verdronken in het natuurbad.

De politie kreeg rond 17.15 uur melding dat een jongetje van acht jaar uit Zonnebeke in het park vermist was. Hij was op dat moment ongeveer 45 minuten niet meer gezien. Hulpdiensten, zoals politie, brandweer, ambulancedienst en een traumahelikopter, gingen met spoed naar de Flaasdijk, omdat gevreesd werd dat de jongen in het natuurbad was verdronken.



Onmiddellijk werd een zoekactie in het water gestart. Rond 17.30 uur werd de jongen aangetroffen. Hij was niet aanspreekbaar. De ambulancedienst en medewerkers van de traumahelikopter ontfermden zich over hem. Hij werd met een ambulance met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht, waar hij overleed. Het kind uit Zonnebeke was met familie in het vakantiepark.