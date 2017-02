Jongetje van zes sterft na aanrijding met vrachtwagen

In Sint-Andries bij Brugge is deze ochtend een fietsertje van zes in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed aan zijn verwondingen. Hij werd gegrepen door een vrachtwagen toen hij met zijn fietsje het zebrapad overstak.

Het ongeval gebeurde rond 8.30 uur ter hoogte van een basisschool op de Gistelsesteenweg in de Brugse deelgemeente Sint-Andries. Het kind wilde met zijn fiets aan de hand oversteken op het zebrapad, toen hij werd gegrepen door een vrachtwagen. Het slachtoffer kwam hierbij onder de wielen van de vrachtwagen terecht, het fietsje raakte klem tussen de boordsteen en de vrachtwagen. Het jongetje werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij later overleden aan zijn verwondingen.

Uit onderzoek van het parket blijkt dat de vrachtwagenchauffeur heeft gestopt voor het zebrapad maar te vroeg opnieuw is vertrokken.