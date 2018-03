Jordy Sabels trekt lijst Groen Ieper

Jordy Sabels, voorzitter van Jong Groen, zal de lijst van Groen Ieper trekken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Huidig gemeenteraadslid Vera Lannoo is lijstduwer.

Groen zet in op een trio dat momenteel erg actief is bij Jong Groen. Jordy Sabels is voorzitter. Op plaats twee en drie staan Veerle Billiau en Sam Vancayseele. Ze zijn alle drie van dichtbij betrokken bij de opmaak van het programma van Groen.

Groen schuift de drie naar voor als “de toekomst van Groen, de groene toekomst van Ieper”. Zo willen ze bewijzen dat er nog steeds jonge mensen zijn die in Ieper willen wonen en zich voor de stad willen engageren.

Ook plaats vier en vijf zijn bekend. Die zijn voor Shari Platteeuw en Christophe Gantois. Huidig gemeenteraadslid Vera Lannoo zal de lijst duwen.