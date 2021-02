Jordy V. staat terecht voor moord met kruisboog

Op 1 mei 2018 werd het levenloze lichaam van Bjorn De Vrieze kort na de middag aangetroffen in de inkomhal van zijn woning in Schuiferskapelle, een deelgemeente van Tielt. Naast enkele familieleden kwamen ook Jordy V. en zijn vriendin snel naar de plaats van de feiten. Sarita V. verklaarde dat ze sinds enkele maanden ook een relatie had met het slachtoffer. Jordy V. werd die avond als verdachte opgepakt.

In zijn eerste verhoor bekende de Tieltenaar dat hij inderdaad naar de woning van zijn liefdesrivaal trok. Naar eigen zeggen wilde hij De Vrieze enkel bang maken en schoot hij per ongeluk met de kruisboog. Ook tijdens de wedersamenstelling vertelde V. dat hij nooit de intentie had om te schieten. Zo veranderde hij naar eigen zeggen de stand van de boog nooit van S (safe) naar F (fire). Zijn verklaringen over de omstandigheden van de schietpartij klopten volgens de wapendeskundige echter niet.

In totaal werd de beschuldigde zes keer verhoord. "Het valt op dat hij vaak een loopje neemt met de waarheid en pas bekent eens hij geconfronteerd wordt met de vaststellingen van de onderzoekers", klonk het in de akte van beschuldiging. Over de aankoop van de kruisboog en het weggooien van zijn wapen diste V. meerdere verhalen op. De Tieltenaar had het wapen zogezegd al jaren in zijn bezit, terwijl het onderzoek aantoonde dat hij de kruisboog een dag voor de feiten aankocht in Nederland.

Met voorbedachten rade?

Via Messenger was de beschuldigde in die periode trouwens ook op zoek naar een vuurwapen. Uiteindelijk gaf hij toe dat hij de intentie had om het slachtoffer om het leven te brengen. V. legde uit dat de situatie enkel kon stoppen "door hem om te leggen". Volgens het parket handelde de beschuldigde ook duidelijk met voorbedachten rade. Zo wachtte hij acht minuten aan de woning van het slachtoffer. "Acht minuten wachten, met een uitgeschakelde dashcam, met een gsm op vliegtuigstand en met een geladen kruisboog op de passagierszetel", aldus procureur-generaal Fien Maddens.

Uit het moraliteitsonderzoek bleek dat de relationele problemen niet onopgemerkt bleven bij vrienden en familie. Volgens een vriend ging het mentaal niet goed met V.. Zijn ouders verklaarden dan weer dat hij zijn levenslust kwijt was. Opvallend genoeg knoopte V. vanuit de gevangenis bijna onmiddellijk toch weer een relatie aan met de vrouw die de aanleiding voor de feiten vormde. Op een bepaald moment waren er zelfs trouwplannen. Pas richting het einde van het onderzoek zette ze dan toch een punt achter die relatie. Ondertussen heeft de vrouw zich ook burgerlijke partij gesteld tegen V..

