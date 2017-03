Joren Touquet wint Memorial Stive Vermaut

In Ichtegem kwam vandaag de vernieuwde koers Dwars door West-Vlaanderen in Ichtegem aan. Ook de eliterenners zonder contract en beloften reden in en om Ichtegem hun interclub, de 52ste editie van de Omloop van de Westhoek, of ook de Memorial Stive Vermaut.

De weersomstandigheden maakten het uitermate lastig: veel regen, maar het was vooral koud en die combinatie zorgde al snel voor verbrokkeling. Door het hondenweer werd het een echte afvalrace: slechts 13 renners reden de koers uit.

De dertien leken te gaan spurten, maar enkele honderden meters voor de finish verraste Jören Touquet iedereen. De Wevelgemnaar glipte weg en kwam als eerste over de meet. Jens Vandenbogaerde maakte het succes van wielerteam Decock compleet, want de Zwevegemnaar won de spurt voor de tweede plaats, voor de Waal Johan Hemroulle.