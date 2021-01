Joris Denoo is stadsdichter van Torhout

De schrijver, die nu in Heule woont, was 38 jaar actief als docent Taal & Literatuur in de Lerarenopleiding op hogeschool Vives in zijn geboortestad, waardoor zijn band met Torhout altijd is blijven bestaan.

Met de aanstelling van een stadsdichter wil Torhout bijdragen aan het cultureel klimaat. "De winnaar kon onze gezamenlijke stem krijgen door zijn poëtische klasse", zegt de jury. "Hij presenteert zijn rijke gedichtencyclus kabbelend en met veel inleving en verbeelding. Je herkent in de gedichten straatjes en plekken van nu maar ze ademen vooral het Torhout en de wereld van vroeger."

Denoo belooft niet alleen aan de Torhoutenaren om hen met echte Torhoutse gedichten te verwennen, maar hij wil ook graag met de inwoners aan de slag om hen via workshops aan het dichten te krijgen. Hij ziet het stadsdichterschap heel erg zitten omdat hij naar eigen zeggen 'kan dichten zonder zijn gat op te lichten'.