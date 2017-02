José en Patricia geven elkaar het jawoord op Valentijn

Liefde is van alle tijden en mondt wel vaker in een huwelijk uit.

Meer op Valentijn trouwen geeft er net dat tikkeltje extra romantiek aan. Dat vonden toch José Neyst en Patricia Stouten. Het koppel, dat van Tongeren afkomstig is, trouwde deze middag op het stadhuis van Oostende. Ze wonen al een eindje in de badstad en leerden elkaar precies één jaar geleden kennen. De trouwers besloten dat in alle sereniteit te doen, zonder al te veel genodigden. Vanmiddag genieten ze van het lentezonnetje en er staat een gezellig etentje op het programma.

Mercator

In Oostende huwen zowat 250 koppels per jaar. Schepen van burgerlijke stand Martine Lesaffer voorziet trouwens nog een nieuwigheid. Koppels die hun huwelijksbeloften willen overdoen, zullen dat in het voorjaar kunnen aan boord van de gerestaureerde Mercator.