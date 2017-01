Jos Sypré is lijsttrekker van CD&V Beernem

Dat betekent meteen dat huidig burgemeester Johan De Rycke aan zijn laatste ambtstermijn bezig is. De Rycke is burgemeester van Beernem sinds 2006. Hij volgde toen Walter Van Parijs op. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zal hij 65 zijn. Hij is dan geen lijsttrekker meer voor CD&V, die plaats is dus gereserveerd voor Jos Sypré. Of De Rycke nog op de lijst zal staan, is nog niet duideiljk.

Jos Sypré: “Decennialang heeft CD&V mee het beleid gevoerd en we hebben de ambitie om dit nog lang te doen. We lieten Beernem door de jaren heen uitgroeien tot een gemeente waar het goed is om te wonen, te werken, te leven, te winkelen en te ondernemen. Met veel goesting en ambitie ben ik lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en ben ik, als Beernem het wil, kandidaat-burgemeester.”