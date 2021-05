Jukeboxmuseum De Panne definitief dicht

Het Jukeboxmuseum in De Panne gaat niet meer open. Het kwam over van Menen, maar was in De Panne amper twee weken open.

De collectie jukeboxen deed al een hele ronde. Het verhuisde van zijn eerste locatie in Menen naar een locatie van maatwerkbedrijf ’t Veer. Dat bleek daar niet rendabel en dus verhuisde het naar De Panne. Daar ging het open rond kerst in 2018, na twee weken ging het er nooit meer open.

Niet rendabel

Nu is beslist om het museum helemaal op te doeken. Financieel niet rendabel en bovendien hebben mensen in De Panne geen band met jukeboxen en oude radio’s, is de uitleg.

Het Laatste Nieuws weet dat de vaste kosten intussen oplopen, dat is 3.500 euro per maand voor het pand in de Kasteelstraat waar de collectie nu staat. Dat zijn 100 jukeboxen en 500 radio’s.

