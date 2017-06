In Menen kon je vandaag voor de laatste keer het jukeboxmuseum bezoeken. Het museum is niet rendabel genoeg en dus zetten de uitbaters er een punt achter.

In alle maten en kleuren kan je ze hier vinden: de jukeboxen. Het is vandaag de laatste keer dat ze in Menen te zien zijn. De nostalgische toestellen krijgen heel wat belangstelling, maar blijkbaar toch niet genoeg. Na tien jaar zijn ze hier toe aan hun laatste plaatjes.

De eigenaar moet op zoek naar een nieuw locatie voor zijn hele collectie en lijkt die gevonden te hebben in De Panne. Wie de jukeboxen nog wil zien, moet dus binnenkort wellicht aan de kust zijn.