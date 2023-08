Juli was beste zomermaand ooit voor windenergie

Windturbines in ons land produceerden vorige maand 1200 gigawattuur aan stroom, bijna twee derde daarvan op de Noordzee.

Alle samen is het record van augustus twee jaar geleden ruim gebruiken. Er is in juli ook nauwelijks minder zonne-energie opgewekt dan juli vorig jaar, omdat er meer zonnepanelen liggen, waarduur er minder uren zon nodig zijn om aan hetzelfde cijfer te komen, zegt Elia.