Juli was ondermaats voor kust

Vooral de dagjestoeristen zouden het wat laten afweten. Er is te weinig zon en te veel wind. Strandzetelverhuurders, speelgoedverkopers en ijsjesventers voelen de mogelijke bui van een minder sterk seizoen al meer dan een beetje hangen.

Conny Vergracht, Strandshop Nautica Blankenberge: "Er is ook geen volk aan de kust. Wij komen dagelijks van Brugge. We hebben nog nooit in de file gestaan. Ook aan het station zie je weinig volk. Er stappen weinig mensen uit de trein. Anders lopen de mensen hier de hele dag binnen en buiten. Ook zonder aankopen, maar kijk... er komen geen mensen binnen. Er zijn ook geen mensen... Iedereen zegt het. Hier toch in Blankenberge niet."

De echte zomerevaluatie moet nog komen. Vandaag was er in elk geval wel wat volk, maar augustus zal nog veel moeten goedmaken.