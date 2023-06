Julia, oudste West-Vlaming (109) is overleden

Vorige zondag is Julia Meulemeester overleden WZC Ter Luchte in Ruddervoorde. Ze was 109 jaar en daarmee de oudste West-Vlaming.

Julia heeft vijf zonen en een hele reeks kleinkinderen en achterkleinkinderen. Er zijn zelfs al achter-achterkleinkinderen. Op haar 108ste verjaardag zei Julia nog aan ons: "Ik heb nooit gedacht dat ik zo oud ging worden. We hebben altijd gewoon boerenkost gegeten en nooit veel gedronken, veel gewerkt en een beetje geluk gehad. Zo is dat gegaan. Ik versta er mezelf niet aan dat ik zo oud geworden ben."

De afscheidsdienst zal plaatsvinden in intieme familiekring. Godelieve Voet (108) uit Lo-Reninge zou nu de oudste West-Vlaming zijn. Ze gaat in juli nog op bedevaart naar Lourdes. "Ze is de oudste persoon die deze bedevaart ooit zal gedaan hebben, dit zowel vanuit Vlaanderen, maar ook ter plaatse in Lourdes," laat haar kleinzoon Danny Cool weten.

