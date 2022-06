Jumpingtalent Bart is enige Belg op toptornooi: 'de Remco van paardensport'

Vanaf morgen start de jumping in Aken, met 40.000 toeschouwers is dat één van dé internationale topafspraken. Eén Belg mag er aan deelnemen: Bart Jay Junior Vandecasteele, uit Houtem bij Veurne.

Hij komt uit in de Youth Equestrian Games, de ruiterspelen voor jongeren. Vandecasteele staat al een tijd aan de leiding op de wereldranglijst bij de junioren. Een toptalent van hier.

Enige Belg

Bart Jay Junior Vandecasteele is vaak te vinden op de trainingspiste bij z'n vader in Houtem. Hij is al enige tijd de leider op de wereldranglijst voor junioren en zo is hij de enige Belg die mag deelnemen in Aken. Het walhalla van de jumping. Zowel in team als individueel.

"Ja, ik denk dat het al 'once in a lifetime' is dat ik dat kan meemaken", zegt Bart Jay Junior Vandencasteele.

"Het is met vreemde paarden, wat het extra spannend maakt. Het is met een loting en je hebt maar twee trainingssessies met je paard en dan is er al meteen de teamcompetitie en dan de individuele finale."

Van koersfiets naar paard

Niet met je eigen paard rijden maakt het extra uitdagend. Dertig ruiters uit zes continenten strijden in Aken om de zege.

"We hebben in de afgelopen jeugdspelen altijd een medaille behaald met Europa. België zat er ook altijd bij. Individueel zou een podiumplaats mooi zijn. Maar ik ga voor het hoogste schavotje."

Tot voor twee jaar was Vandecasteele een beloftevolle wielrenner. Tijdens corona maakte hij de overstap naar het paard, en daar is hij top. Een beetje de Remco van de paardensport dus.

"Soms zeggen mensen uit de wielerwereld wel eens dat ik de Evenepoel ben van de jumping. Het is wel tof om met zo'n topsporter vergeleken te worden."

Morgen is er de teamcompetitie, zaterdag de individuele wedstrijd.