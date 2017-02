Juridische uitputtingsslag tussen slachtoffer verkeersongeval en verzekeraar

Patricia Vantorre raakte in 2009 zwaargewond bij een verkeersongeval. Daarbij liep ze een reeks ernstige letsels en stoornissen op. De overheid verklaarde haar arbeidsongeschikt maar de experts van de verzekeraar niet. Volgens hen is Patricia in staat voltijds te werken. Het gevolg is een...

Deze morgen werden in Brugge in een volle rechtszaal de pleidooien gehouden. Heel wat ex-collega's van Patricia waren aanwezig, net als heel wat mensen die in een gelijkaardige situatie zitten en dus benieuwd zijn naar de uitkomst van dit proces.

Het grote discussiepunt is de vraag of de invaliditeit van Patricia een rechtstreeks gevolg is van het verkeersongeval of niet. Patricia en haar advocaat eisen een schadeclaim van maar liefst 1 miljoen euro.

Het vonnis wordt volgende maand, op 24 maart, uitgesproken.