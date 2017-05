Jury samengesteld op tweede proces tegen Christian Fobe

De beschuldigde werd in 2007 al tot levenslange opsluiting veroordeeld voor de moord op André Den Baes (42). Nu wijst hij diezelfde Den Baes aan als dader van de moord op Jean Hyde (71) in 2004 in Merkem.

Krystian Tadeusz Hoffmann groeide op in het Poolse Poznan, tot hij naar België verhuisde om in te trekken bij zijn tante. Die Poolse pianiste had toen een relatie met de Brugse notaris Matthieu Fobe. In 1997 werd de beschuldigde geadopteerd door de notaris en veranderde hij van naam. Via zijn adoptievader leerde Christian Fobe de Gentenaar Jean Hyde kennen.

Op 11 oktober 2004 verdween Jean Hyde spoorloos. Een buurman zou hem die dag nog gezien hebben in het buitenverblijf van de familie Fobe in Merkem bij Houthulst. Op 27 november 2004 kwam André Den Baes aan hetzelfde huis in Merkem om het leven. De Bruggeling had een schotwonde in de schouder en kreeg een messteek in de buik te verwerken. Zijn BMW en 30.000 euro waren verdwenen.

Al snel kwam Christian Fobe als verdachte in het vizier, maar de doorbraak kwam pas een maand later. Een getuige verklaarde dat hij op skivakantie in Oostenrijk een zekere "Chris" van Poolse origine had leren kennen. Door de artikels over de zaak legde de man de link met de voortvluchtige Christian Fobe, die uiteindelijk op 27 december 2004 in het Oostenrijkse Ramsau am Dachstein werd ingerekend.

Over de moord op Den Baes heeft de beschuldigde altijd verklaard dat het om een uit de hand gelopen schermutseling ging. Het hof van assisen veroordeelde hem eind april 2007 tot levenslange opsluiting. Een jaar later werd hij door de Brugse correctionele rechtbank ook schuldig bevonden aan hele reeks feiten van oplichting en valsheid in geschrifte. Volgens de rechter was er sprake van hetzelfde misdadig opzet als bij de moord op Den Baes. Daarom werd geen bijkomende straf opgelegd.

Lijk onder beton

Na talloze zoekacties werd pas op 25 april 2012 het begraven lichaam van Jean Hyde teruggevonden in Merkem. Het lijk bevond zich vlak voor de woning, onder een laag beton. Christian Fobe schuift die moord echter tot vandaag in de schoenen van het andere slachtoffer, André Den Baes. De ruzie die Den Baes later fataal werd, ging volgens Fobe over de 30.000 euro zwijggeld die hij van de Bruggeling eiste.

Het onderzoek wees uit dat Hyde en Den Baes elkaar eigenlijk niet kenden. Nochtans waren volgens de beschuldigde zowel hijzelf als Hyde bang van Den Baes. Om die reden hadden ze via een buurman een wapen aangeschaft. De avond van de feiten zou Den Baes eerst klappen uitgedeeld hebben aan Hyde. De deskundigen vonden daar echter geen sporen van terug. Bovendien beweert Fobe dat hij zag hoe Hyde in de romp werd geschoten, terwijl de wetsdokter enkel in de schedel een schotwonde vaststelde.

Het proces gaat vrijdag om 14 uur verder met de voorlezing van de akte van beschuldiging en de akte van verdediging. Maandagochtend zal voorzitter Steven Van Overbeke de beschuldigde verhoren. De uitspraak wordt op donderdagavond 18 mei verwacht. Door zijn vorige levenslange veroordeling zal Christian Fobe wellicht geen bijkomende bestraffing meer krijgen.