Jury samengesteld voor proces dood Sofie Muylle

In Brugge is de volksjury samengesteld die zal moeten oordelen over Alexandru C. De Roemeen van 27 wordt verdacht van de moord op Sofie Muylle begin 2017 in Knokke-Heist. Het proces start maandag.

Na de samenstelling van de jury kan vanaf volgende week eindelijk het assisenproces beginnen. Meer dan vier jaar nadat het lichaam van Sofie werd teruggevonden op het strand in Knokke. Voor de familie wacht een confrontatie met de dader.

'Beelden van ongekende gruwelijkheid'

Filip De Reuse, advocaat van de broer van Sofie: 'Dat wordt heel moeilijk, maar mijn cliënt heeft hem al gezien in de raadkamer. Dat was bijzonder moeilijk. Hij heeft ook de beelden gezien die op de gsm stonden van de dader. Die zijn van een ongekende gruwelijkheid'.

Alexandru C. filmde de laatste momenten van Sofie Muylle en bewaarde de beelden op z’n smartphone. Hoe een nachtje stappen met haar vriend Wouter zo fataal kon aflopen, blijft een mysterie. Zowel voor hem als voor haar familie.

Nog vele vragen

Luc Arnou, advocaat van de vriend van Sofie: 'Hij had een goeie relatie met Sofie. Die is plots beëindigd en hij heeft zich altijd bijzonder veel vragen gesteld over hoe dat allemaal gebeurd is. Het is erg geweest dat hij zelf vervolgd is geweest en hard is aangepakt door de pers'.

Charlotte Verhaeghe, advocaat vader en stiefmoeder Sofie: 'Ik denk dat dit te wijten is aan de houding van de dader. Die heeft altijd maar een deel van het verhaal verteld. Hij heeft ook z’n versie meerdere malen gewijzigd. Zo wordt het moeilijk om te weten wat er die avond exact is gebeurd. Mijn cliënten hopen echt dat dit deze week aan het licht komt'.

'Verkrachting niet betwisten'

De Roemeen was op camerabeelden te zien als de man met de blauwe jas en werd pas na 7 maanden opgepakt in z’n thuisland. Alexandru C. riskeert nu levenslang voor moord en verkrachting met foltering. Maar z’n advocaten betwisten nog altijd dat hij het slachtoffer vermoordde.

Chantal Van den Bosch, advocaat Alexandru C.: 'Dat blijft ons standpunt. De verkrachting gaan we niet betwisten. Dat is verwerpelijk en daar is geen excuus voor. En dat zullen we niet gebruiken. En voor de rest zal het onderzoek ter zitting moeten gevoerd worden'.

'De lustbeleving, het perverse en de manier waarop die man gehandeld heeft dat is ongezien. Dat is schrikwekkend. Dat is angstaanjagend. Dat is iemand die niet thuishoort in de maatschappij. Het zou iedereens dochter of zus kunnen zijn', zegt advocaat Filip De Reuse.

Maandag start het assisenproces. Meer dan vijftig getuigen komen aan bod. De kans bestaat dat het proces pas binnen twee weken afgerond zal zijn.

BEKIJK OOK: