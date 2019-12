Justitie komt toch automatisch tussen bij onterechte boetes

Daar was een flitspaal verkeerd ingesteld waardoor honderden automobilisten onterecht een verkeersboete kregen. Eerst moesten de gedupeerden zelf hun boete betwisten maar nu laat de dienst verkeersboetes weten dat zij die automatisch zullen kwijtschelden of eventueel terugbetalen. De dienst verkeersboetes zal zelf de dossiers van onterecht beboete automobilisten in Roeselare identificeren en afhandelen.

Honderden mensen werden sinds 13 november door een fout van de politie van Roeselare onterecht geflitst op de Diksmuidsesteenweg richting Staden. Bij het plaatsen van een nieuwe camera in de flitspaal, werd een verkeerde snelheidslimiet ingesteld. In de zone is een snelheid van 70 kilometer per uur toegelaten, maar de flitspaal flitste al bij 50 kilometer per uur. Daardoor kregen ongeveer 340 mensen al verkeerdelijk boetes in de bus. Eerst riep de lokale politie van Roeselare op om de boetes zelf te betwisten maar dat is niet meer nodig. Justitie zal alle dossiers identificeren. Daardoor zal er aan die dossiers geen gevolg gegeven worden. 'Wie al een boete betaald heeft, krijgt die som automatisch terugbetaald', klinkt het.

Lees ook: