Juweliers timmeren winkels dicht

De stad waarschuwde gisteren de handelaars dat er op sociale media opgeroepen wordt om vrijdagavond in het winkelwandelgebied te betogen tegen de strenge coronamaatregelen. Dat kan leiden tot rellen en het vernielen van etalages. Juwelier Twist By Nys op de hoek van de Lange Steenstraat en Sionstraat neemt alvast geen risico’s. Hij timmerde zijn zaak dicht. En ook de andere juwelierszaak van Nys iets verderop wordt dichtgetimmerd. Ze willen schade en diefstal voorkomen.

Juwelier Nys: Als er opstootjes zijn en rellen dan zijn er altijd een aantal mensen die graag iets kapot maken. En dan kan het altijd dat bepaalde zaken meer in het oog springen. Wij hebben beslist om onze vitrines dicht te timmeren. Om zo schade te beperken. We hebben contact genomen met de politie om te weten hoe reëel de dreiging is. Dat was gisteren nog moeilijk te bepalen. Maar we hebben de goede raad gekregen dat het altijd veiliger kan zijn om zich te beschermen. En beter te voorkomen dan te genezen.

