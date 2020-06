K in Kortrijk beloont shoppers die zich veilig gedragen

Het winkelcentrum doet dat onder meer nadat bezoekers afgelopen koopzondag veel te laks waren. K in Kortrijk wil dat in de toekomst vermijden voor de veiligheid van iedereen en om een tweede lockdown te voorkomen. Dominique Desmeytere, shoppingmanager K in Kortrijk: “En daarom gaat het winkelcentrum vanaf dit weekend en dat zeker acht weekends lang bezoekers die het wel goed doen belonen. Wie een mondmasker draagt kan de aankopen tot een maximum van 250 euro terugbetaald krijgen. En wie bij een horecabezoek de afstandsregels respecteert, kan een rondje op kosten van K in Kortrijk krijgen.”