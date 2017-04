K in Kortrijk leslokaal voor één dag

De eerstejaarsstudenten kleuter- en lager onderwijs hebben K omgetoverd tot een leslokaal voor één dag. Dit kadert in de geleidelijke verhuis van de opleidingen van campus Tielt naar campus Kortrijk. Daarmee zal Kortrijk voor het eerst over lerarenopleidingen beschikken.

In september starten de eerstejaarsstudenten bachelor lager onderwijs en kleuteronderwijs in Kortrijk. De opleidingen worden vervolgens stapsgewijs verder opgebouwd in Kortrijk en afgebouwd in Tielt. Om toekomstige studenten warm te maken organiseert de hogeschool lessen didactiek en muziek.