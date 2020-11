K in Kortrijk mikt op klik-en-collect initiatief

De handelaars van het winkelcentrum K in Kortrijk reageerden op de nieuwe veiligheidsmaatregelen van de overheid. Manager Dominique Desmeytere heeft verzekerd dat er ruimte is voor elke onderneming om een klik-en-collect systeem toe te passen de komende weken.

De nieuwe veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus hakten er zwaar in bij veel winkels en zelfstandigen. De komende zes weken moeten zij de deuren sluiten om het sociaal contact tot een absoluut minimum te beperken.

In K van Kortrijk proberen ze er nog een productief weekend van te maken. Er liepen alvast toch wat shoppers rond. Manager van het winkelcentrum, Dominique Desmeytere, hoopt dat niet alles compleet stilvalt. "We staan volledig open om bij zoveel mogelijk handelaars een klik-en-collect systeem toe te passen, als ze daar zelf voor open staan natuurlijk. Het moet ook haalbaar zijn voor hen."

Juwelierautomaat

Zo weet hij dat MediaMarkt het mechanisme zal gebruiken de komende weken, en er staat ook al een juwelierautomaat te blinken in Kortrijk. Voor decoratie- en kledingzaken komt de lockdown uiterst ongelegen. Voor hen is het najaar altijd een drukke periode, maar dat valt nu bijna compleet weg. "We zullen net voor kerstmis staan als we terug open mogen. Gelukkig stuurden veel vrienden al een berichtje dat ze zouden helpen", zegt zaakvoerder Mario Dhont.