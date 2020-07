K in Kortrijk tevreden met verplichting mondmaskers

Winkelcentrum K in Kortrijk en de winkeluitbaters zelf zijn tevreden met de verplichting om een mondmasker te dragen.

Ongeveer de helft van de bezoekers droeg vandaag nog geen mondmasker. Nochtans is het management al langer vragende partij om zo’n masker te verplichten. Het beloont zelfs bezoekers die een masker dragen. De verplichting is dus welkom. Maar wie zal dat controleren? Dat is hun grote vraag. Niet elke winkelier staat te springen om zelf klanten zonder masker aan te spreken, laat staan de deur te wijzen.

K in Kortrijk wil de bezoeker vooral blijven sensibiliseren om een masker te dragen. Wie weigert, kan de toegang tot het winkelcentrum ontzegd worden.