Kaaimannen bezetten strand van Bredene

De kaaimannen maken deel uit van het decor van een actie van het ABVV. Op ludieke wijze grijpt de vakbond de voetbalmatch België – Panama aan om haar thema van rechtvaardige fiscaliteit onder de aandacht te brengen.

“Rechtvaardige fiscaliteit is al jaar en dag één van onze belangrijkste thema’s” verklaart Erik Van Deursen, provinciaal secretaris van het ABVV West-Vlaanderen. “En aangezien zowel België als Panama bekend staan als belastingparadijzen, leek een voetbalmatch waarin deze twee landen het tegen elkaar opnemen ons de ideale gelegenheid om op ludieke wijze ons thema van rechtvaardige fiscaliteit onder de aandacht te brengen.”

“Beide landen staan bekend als belastingparadijzen” vervolgt Jelle D’hont, gewestelijk secretaris van de bediendencentrale. “Maar elk op z’n eigen manier. Waar België gekend staat voor zijn fiscaal gunstregime voor bedrijven, met constructies zoals de notionele interestaftrek, staat Panama van weer gekend vanwege de Panama Papers. Hier kwam aan het licht dat het land meer dan 200.000 postbusbedrijven huisvest, waarlangs belastingen ontdoken worden.”

“Al supporterend voor onze Rode Duivels, willen we de Belgische regering oproepen om een echt fiscaal rechtvaardig beleid te voeren. Met verschillende pogingen die op voorhand al aangekondigd waren om te falen, zoals vb de Kaaimantaks of de speculatietaks, blijft een echte kentering dode letter. Own Goals, om in het voetbalthema te blijven. Ook supporteren we voor ons land om op Europees niveau een tandje bij te steken, en niet enkel het minimum opgelegde uit te voeren. Wij moeten als Belgen toch beter kunnen”, besluit Erik Van Deursen.