Kaalslag in Sint-Arnolduspark: klacht tegen aannemer

In Tiegem is een natuurvereniging verbolgen over het werk van een aannemer in het Sint-Arnolduspark. "Een kaalslag die heel wat waardevolle fauna en flora heeft vernield", zeggen ze. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een klacht ingediend tegen de aannemer.

Natuurpunt Krekel Anzegem beheert al jaren een stukje groen in het bos. "Dat kan er slordig uitzien maar dat is het niet", benadrukt de vereniging. "Heel wat waardevolle natuur is door de werken vernield."

De aannemer voerde de werken uit in opdracht van de gemeente Anzegem. De Natuurinspectie is de zaak komen uitzoeken en er is een klacht tegen de aannemer.