Kaarsengieterij in Wingene vat vuur, schade is enorm

Zaterdagmorgen vatte kaarsengieterij Charlies Candles vuur. Brandweerzone Midwest was snel ter plaatse en geeft mee dat het vuur ondertussen is geblust.

De schade is enorm voor de kaarsengieterij langs de Gravestraat in Wingene. Toen de brandweer rond 6u30 zaterdagmorgen uitrukte stond het volledige gebouw al in lichterlaaie. De zwarte rookpluim kon gezien worden tot in het centrum. Vrij vlug snelden ook andere brandweerkorpsen uit Tielt, Ruiselede, Pittem en Lichtervelde ter plaatse om het vuur te blussen.

Het parket stelde een branddeskundige aan, maar de oorzaak van de brand is voorlopig nog niet gekend.

Geen gewonden

Gelukkig vielen er geen gewonden, maar voor de kaarshandel is het een serieuze klap. Het bedrijf is gespecialiseerd in handgegoten geurkaarsen en kaarspotten.

Kijk: vuur treft het volledige gebouw