Kaart: 1.200 besmettingen per dag, ook hospitalisaties stijgen

Tussen 14 en 20 september werden gemiddeld 50 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van een coronabesmetting. Dat blijkt uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat zijn er ruim 18 meer dan in vorige zevendaagse periode.

Kaap van 100.000 besmettingen overschreden in België

Ook het aantal besmettingen blijft stijgen. In de week van 12 tot 18 september zijn in België gemiddeld 1.231 besmettingen per dag geregistreerd, wat neerkomt op een stijging met 51 procent. Sinds het begin van de coronacrisis telde ons land intussen al 103.392 positieve gevallen.

Het aantal overlijdens bleef stabiel, met een gemiddelde van 2,4 sterftegevallen per dag tussen 12 en 18 september. In ons land zijn sinds het begin van de coronacrisis 9.950 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting.

Tussen 5 en 18 september bedroeg de besmettingsgraad 124,7 per 100.000 inwoners, een stijging met 117 procent.

En in West-Vlaanderen?

Op onderstaande kaart zie je de meest recente besmettingscijfers in onze provincie. Sinds vorige week telt Sciensano de besmettingen op over een periode van 14 dagen. Daarvoor nam men altijd de cijfers van 7 dagen. Dat zorgt er dus voor dat de cijfers sowieso een stuk hoger zijn.

We gebruiken hieronder dezelfde kleurencode die gebruikt wordt om landen in de EU in te kleuren: minder dan 20 besmettingen op 100.000 inwoners, kleuren we groen. Tussen de 20 en 99 besmettingen krijgt een oranje kleur en hoger dan 100 is rood of donkerder.