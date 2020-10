Kaart: aantal nieuwe besmettingen stabiliseert, overlijdens stijgen

Benieuwd hoe het zit met de verspreiding van het coronavirus in West-Vlaanderen? Bekijk hier de cijfers per gemeente.

Gemiddeld meer dan 1.500 besmettingen per dag

In de week van 21 tot 27 september zijn er in België gemiddeld 1.561 bevestigde coronabesmettingen per dag vastgesteld. Dat is een stijging met 8 procent in vergelijking met een week eerder, zo blijkt donderdagvoormiddag uit de cijfergegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal ziekenhuisopnames van 24 tot 30 september bedroeg gemiddeld 69 (+23%) en het aantal overlijdens 5,6 (+50%) van 21 tot 27 september.

En in West-Vlaanderen?

Op onderstaande kaart zie je de meest recente besmettingscijfers in onze provincie. Sinds vorige week telt Sciensano de besmettingen op over een periode van 14 dagen. Daarvoor nam men altijd de cijfers van 7 dagen. Dat zorgt er dus voor dat de cijfers sowieso een stuk hoger zijn.

We gebruiken hieronder dezelfde kleurencode die gebruikt wordt om landen in de EU in te kleuren: minder dan 20 besmettingen op 100.000 inwoners, kleuren we groen. Tussen de 20 en 99 besmettingen krijgt een oranje kleur en hoger dan 100 is rood of donkerder.