Kaart: Bijna 1.400 nieuwe coronagevallen per dag

Kaap van 100.000 besmettingen overschreden in België

De afgelopen zeven dagen waren er gemiddeld 1.374 nieuwe coronagevallen per dag. Dat is een stijging met 60 procent in vergelijking met de week ervoor. Het aantal nieuwe infecties stijgt nu al sinds een 19-tal dagen, maar de voorbije dagen vertoonden de weekgemiddelden een minder steile stijging.

Interfederaal woordvoerder Yves Van Laethem zei te hopen de komende dagen op een plateau te geraken. Volgens Van Gucht zullen we "enkel met de inzet van iedereen de curve kunnen stabiliseren en misschien zelfs op termijn opnieuw naar beneden krijgen."

En in West-Vlaanderen?

Op onderstaande kaart zie je de meest recente besmettingscijfers in onze provincie. Sinds vorige week telt Sciensano de besmettingen op over een periode van 14 dagen. Daarvoor nam men altijd de cijfers van 7 dagen. Dat zorgt er dus voor dat de cijfers sowieso een stuk hoger zijn.

We gebruiken hieronder dezelfde kleurencode die gebruikt wordt om landen in de EU in te kleuren: minder dan 20 besmettingen op 100.000 inwoners, kleuren we groen. Tussen de 20 en 99 besmettingen krijgt een oranje kleur en hoger dan 100 is rood of donkerder.