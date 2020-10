Kaart: coronacijfers blijven omhoog gaan

Tussen 2 en 8 oktober zijn in België gemiddeld 4.153 nieuwe coronabesmettingen per dag bevestigd, zo blijkt maandagochtend uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Dat is een stijging met 89 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Sinds het begin van de epidemie zijn al 162.258 mensen besmet geraakt. Ook het aantal hospitalisaties blijft in stijgende lijn gaan.

In de ziekenhuizen zijn tussen 5 en 11 oktober gemiddeld elke dag 125 mensen opgenomen, een stijging met 62,5 procent tegenover de voorgaande periode. Er liggen momenteel 1.329 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, onder wie 243 op intensieve zorgen.

Tussen 1 en 7 oktober zijn gemiddeld 16 mensen per dag overleden aan de gevolgen van een besmetting. Intussen zijn al 10.191 mensen gestorven aan Covid-19 sinds het begin van de epidemie.

In onze provincie telt Kortrijk met 181 het meeste aantal nieuw gevallen de voorbije 14 dagen. Daarna volgen Brugge (171), Roeselare (155), Menen (140), Ieper (121), Oostende (67), Wevelgem (63), Poperinge (61), Ledegem (61) en Zonnebeke (56). Wielsbeke (1) en Vleteren (2) tellen het minste aantal nieuwe gevallen.

Als we rekening houden met het aantal inwoners scoort Ledegem het slechtst met een geëxtrapoleerd cijfer (per 100.000 inwoners) van 630. Daarna volgen Mesen (476), Zonnebeke (448), Menen (417), Moorslede (376), Langemark-Poelkapelle (358), Ieper (346), Poperinge (309), Lendelede (276) en Wervik (254). Wielsbeke (10) en Pittem (45) staan er momenteel het best voor.

