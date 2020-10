Kaart: coronacijfers dalen nergens, behalve in Zwevegem

De coronacijfers zijn ook woensdag stijgend op alle niveaus. Zo zijn tussen 4 en 10 oktober gemiddeld 5.057 nieuwe coronabesmettingen per dag bevestigd. Dat is een stijging met 93 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Bekijk hier de situatie in West-Vlaanderen.

Vorige vrijdag zijn er zelfs voor het eerst meer dan 7.000 besmettingen met het coronavirus op één dag bevestigd in België. Het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano geeft 7.030 aan. Sinds het begin van de epidemie zijn al 173.240 mensen besmet geraakt.

In onze provincie is de toename van het aantal positieve gevallen de voorbije 14 dagen het grootst in Menen (+212), Kortrijk (+201), Brugge (+175), Roeselare (+169) en Ieper (+137). In Vleteren (+4), Alveringem (+5) en Dentergem (+5) werden het minst aantal nieuwe gevallen geteld. Opvallend: in alle West-Vlaamse gemeenten is er de voorbije dagen een stijging of status quo waar te nemen, alleen in Zwevegem niet. Daar daalde het aantal nieuwe gevallen van 44 naar 43.

Als we rekening houden met het aantal inwoners en het aantal gevallen per 100.000 inwoners tellen dan doen deze gemeenten het het slechtst: Ledegem, Mesen, Menen, Zonnebeke en Langemark-Poelkapelle. Wielsbeke en Dentergem scoren het best.

Ook het aantal hospitalisaties blijft in stijgende lijn gaan: tussen 7 en 13 oktober zijn gemiddeld 152 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 81 procent tegenover de voorgaande periode. Er liggen momenteel 1.621 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, onder wie 281 op intensieve zorgen.

Tussen 4 en 10 oktober zijn gemiddeld 18 mensen per dag overleden aan de gevolgen van een besmetting. Intussen zijn al 10.244 mensen gestorven aan Covid-19 sinds het begin van de epidemie.

De cijfers in West-Vlaanderen

Bekijk hieronder de cijfers per West-Vlaamse stad of gemeente. De kleurschaal is dezelfde als de kleurschaal die wordt gehanteerd voor het reisadvies binnen Europa. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Oranje zit tussen de 20 en 100 bevestigde gevallen in de voorbije 14 dagen, geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 20 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.