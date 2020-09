Kaart: Coronavirus zet opmars in West-Vlaanderen verder

Benieuwd hoe het staat met het coronavirus in West-Vlaanderen? Bekijk hier de cijfers van het aantal nieuwe besmettingen per stad of gemeente.

"Virus verspreidt zich opnieuw sneller"

Het aantal besmettingen met COVID-19 neemt toe richting de duizend besmettingen per dag. "Dat is veel. Het virus verspreidt zich opnieuw sneller", zei minister De Block in "De Ochtend" op Radio 1. Ze wijst erop dat we enkel iets aan die curve kunnen doen door het eigen gedrag. "De hygiënemaatregelen respecteren, afstand bewaren, maskers dragen. Dat doet al veel."

Een oplossing als beleidsmaker zou kunnen zijn strengere maatregelen invoeren. De minister is echter geen voorstander van een nieuwe lockdown, zonder cultureel of sociaal leven. Het is voor haar belangrijker de mensen die de maatregelen beu zijn en niet opvolgen, te overtuigen van het belang van die regels. "De maatregelen die er nu zijn, zijn voldoende om het virus in te dijken, maar men moet ze respecteren", luidt het.

En in West-Vlaanderen?

Op onderstaande kaart zie je de meest recente besmettingscijfers in onze provincie. Sinds vorige week telt Sciensano de besmettingen op over een periode van 14 dagen. Daarvoor nam men altijd de cijfers van 7 dagen. Dat zorgt er dus voor dat de cijfers sowieso een stuk hoger zijn.

We gebruiken hieronder dezelfde kleurencode die gebruikt wordt om landen in de EU in te kleuren: minder dan 20 besmettingen op 100.000 inwoners, kleuren we groen. Tussen de 20 en 99 besmettingen krijgt een oranje kleur en hoger dan 100 is rood of donkerder.

In Lo-Reninge werden de afgelopen 14 dagen 36 besmettingen vastgesteld. Als we dat extrapoleren naar 100.000 inwoners, dan komen we op een score van 1.064. Ook Alveringem (421), Heuvelland (240), Vleteren (246), Mesen (191) en Meulebeke (148) kleuren rood.