Kaart: gemiddeld 2.000 nieuwe besmettingen per dag

Aantal nieuwe bevestigde gevallen de voorbije 14 dagen:

1. Brugge 162

2. Kortrijk 129

3. Roeselare 96

4. Ieper 78

5. Menen 70

Tussen 25 september en 1 oktober zijn in België dagelijks gemiddeld 2.103,3 nieuwe coronabesmettingen bevestigd, zo blijkt maandag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat zijn er 32 procent meer dan in de voorgaande periode van 7 dagen.

Het aantal staalafnames bleef stabiel en van alle testen bleek 6,7 procent positief te zijn, waarmee de positiviteitsratio nog altijd in stijgende lijn zit.

Alles samen testten sinds het begin van de pandemie in ons land al 130.235 mensen positief op COVID-19. Zo'n 10.064 personen zijn in België aan het virus bezweken.

Elke dag gemiddeld 77 nieuwe patiënten in ziekenhuis

Tussen 25 september en 1 oktober stierven dagelijks gemiddeld 9,4 mensen aan het virus. In de ziekenhuizen werden de laatste week nog gemiddeld elke dag ruim 77 nieuwe patiënten opgenomen. Volgens de meest recente cijfers zijn 866 bedden ingenomen door COVID-patiënten, van wie er 186 intensieve zorgen nodig hebben.

Voor de situatie in uw gemeente of stad: beweeg over de kaart hieronder. We gebruiken dezelfde kleurencode die gebruikt wordt om landen in de EU in te kleuren: minder dan 20 besmettingen op 100.000 inwoners, kleuren we groen. Tussen de 20 en 99 besmettingen krijgt een oranje kleur en hoger dan 100 is rood of donkerder.