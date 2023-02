Dit zijn de officiële cijfers van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Op 1 januari 2022 waren er precies 1.208.237 West-Vlamingen. Precies één jaar later waren dat er 1.219.142.

4% meer West-Vlamingen op 10 jaar tijd

Ter vergelijking: tien jaar geleden, in 1993, waren er 1.116.244 West-Vlamingen of een stijging met bijna 4 procent, in vergelijking met 2023.

Is jouw gemeente gegroeid? Check het hier: