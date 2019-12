Kaartje met postzegel trager dan kaartje met kiwi-zegels

Het kaartje dat werd verstuurd met de 2 kiwi-stickers kwam de dag erop al op zijn bestemming.

Experiment

"Het was eigenlijk een experiment", zegt de familie Vanterwijngen. "Een ander kaartje kwam maar niet toe bij familie in Houthulst terwijl er een Priorzegel op kleefde. En dus wilden we een test doen. We verstuurden een kaartje naar onze dochter die vlak naast de deur woont met 2 van die Zespri-stickers. En wat bleek tot onze grote verbazing? Het kaartje zat al de volgende dag in de bus. Met afgestempelde kiwi-stickers!"

Bij bpost weten ze niet hoe dit is kunnen gebeuren. "Het is een drukke periode", klinkt het bij de post.