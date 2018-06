Kaas rijpt in leegstaande abdij

In de leegstaande Sint-Godelieveabdij, in de Boeveriestraat in Brugge, rijpt voortaan kaas in de eeuwenoude kelders.

De zuivelcoöperatieve Milcobel huurt de ondergrondse ruimtes om er twee soorten Brugge Kaas te laten rijpen, want de klimatologische omstandigheden in de kelder zijn ideaal.

Kaasambassadeur Filip Vermander: “De kelders dateren van 1643 en er kunnen 500 kazen rijpen. De Brugge Prestige, maar ook de Brugge Comtesse. Hier krijgen de kazen hun afrijping van de laatste zes, zeven maanden.”

Voor de Brugge Foundation, dat al een tijdje een nieuwe invulling zoekt voor de leegstaande abdijsite, is de nieuwe activiteit een opsteker. Ingrid Leye : “We zijn er heel tevreden mee. Dit is de eerste stap in de duurzame herbestemming van de abdijsite. Voor ons is dit een herbestemming die perfect aansluit bij de historische traditie als bewaarruimte voor bier en kaas. Het is een stille oplossing. De zusters stockeerden daar kaas, bier, melk, fruit, … “