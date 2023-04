Kabinet Justitie ontkent dat Olivier Vandecasteele straks geruild wordt voor Iraanse gevangene

Dat de gevangenenruil er concreet zou komen, wordt woensdag gemeld door de persagentschappen Reuters en Bloomberg op basis van een woordvoerder van het Iraanse gerecht. Die meldt de ruil tussen een Belg, opgesloten in een Iraanse cel, en Assadolah Assadi, een Iraanse diplomaat die in ons land veroordeeld is tot 20 jaar cel voor het beramen van een terroristische aanslag. Het bericht, dat u hier kan lezen, laat uitschijnen dat het gaat om een uitwisseling met Olivier Vandecasteele, de Belgische ngo-medewerker die al meer dan een jaar onschuldig in onmenselijke omstandigheden opgesloten zit in Iran.

"Misleidende berichtgeving"

Wanneer we het bericht controleren bij het kabinet van Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, horen we dat het gaat om misleidende informatie. De berichtgeving van Reuters wordt dus niet bevestigd en zelfs tegengesproken door het kabinet. Van Quickenborne zal hierover later een mededeling doen.