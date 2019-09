Kabouters gaan strijd aan met zwerfvuil in Ieper

In de strijd tegen zwerfvuil heeft de stad Ieper een ludieke actie op touw gezet: kabouters moeten ervoor zorgen dat er minder afval op straat terecht komt.

Tijdens de Ieperse Tooghedagen wil de stad de aandacht vestigen op het probleem van zwerfvuil in de stad. Met de "kabouterguerrilla" wil de kattenstad hun inwoners en ook de toeristen aansporen om hun afval niet op straat of in de rioolputjes te gooien.

Bovendien wordt er ook extra aandacht besteed aan het weggooien sigarettenpeuken op straat. Zo kan iedereen een gratis zak-asbakje komen afhalen op de stand van Stad Ieper op de Grote Markt.