Kahina Aksil op Kortrijkse N-VA-lijst

Kahina Aksil (34) is moeder van 4 kinderen. Ze is voorzitter van de ouderraad van de Sint Theresiaschool in Bissegem.

N-VA kopvrouw Kelly Detavernier: “Kahina is gekend als één van de drijvende krachten achter de oproep voor een veiligere oversteekplaats aan de Oudenaardsesteenweg ter hoogte van de Sint -Theresiaschool. Dankzij onder meer haar inspanningen is Vlaams Minister Ben Weyts vorige vrijdag overgegaan tot het plaatsen van knipperlichten aan de oversteekplaats.”

Kahina Aksil: “Ik wil me nu verder engageren want alle Kortrijkse kindjes verdienen een verkeersveilige schoolomgeving. Ik kies voluit voor de N-VA want ook integratie is voor mij een belangrijk speerpunt. Wie van kinds af aan de taal leert en zich in onze sport, cultuur- en jeugdverenigingen engageert heeft opmerkelijk meer kansen om te slagen. De N-VA zet stevig in op het feit dat we allen fier moeten zijn om Kortrijkzaan te zijn. Dat spreekt me enorm aan.”

“Ik leerde Kahina kennen omdat ze me uitnodigde om ter plekke vast te stellen hoe onveilig de situatie ter hoogte van de school wel was. Meteen was ik onder de indruk van haar gedrevenheid en engagement voor de schoolgemeenschap. Ik ben blij zo’n ferme madame aan boord van onze N-VA lijst te verwelkomen” besluit kandidaat-burgemeester Axel Ronse.

