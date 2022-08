Kajakken: het kan nog op de Handzamevaart, ondanks de droogte

In tegenstelling tot veel waterlopen in West-Vlaanderen zakt het peil van de Handzamevaart nauwelijks. En dat heeft alles met de getijdenwerking te maken. Een namiddagje kajakken door het rustige landschap is in deze warme dagen dan ook heel populair. Toon Vancoillie, schepen van waterwegen Kortemark: "De getijden van de IJzer werken nog door tot hier aan de brug van Barisdam. En dat komt omdat er hier een slibvang is. Het water wordt hier opgehouden waardoor het vertraagt, en dan zakt het slib."

Als het water opgehouden wordt, stijgt het peil. Wie van plan was om naar de Ardennen te trekken om de Ourthe of de Lesse af te varen, kan dus beter met of zonder kajak naar de Handzamevaart in Kortemark rijden. Rik Waeyaert, schepen van toerisme Kortemark: "Die kant op kun je perfect tot Diksmuide en terug. Maar je moet natuurlijk zien dat je tegen 6 uur ’s avonds terug geraakt. Het is beter om niet te veel risico’s te nemen en tijdig te boot om te keren."

Kortemark heeft een overeenkomst afgesloten met de Vlaamse Milieumaatschappij zodat mensen tot eind september met hun eigen kajak de Handzamevaart kunnen afvaren. De gemeente biedt ook zelf een programma aan met een kajak, maar dat is al volzet.