Kalmer jaar voor In Flanders Fields Museum

Het in Flanders Fields Museum in Ieper heeft in 2016 minder bezoekers over de vloer gekregen.

Toch noteerde het museum 206.009 bezoekers, wat zeker niet slecht is. In 2012 werd het museum volledig vernieuwd en samen met de aanloop naar en de start van de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog gaf dit een grote boost aan de bezoekersaantallen. Het absolute topjaar was 2014 met 483.741 bezoekers.

IFFM-voorzitter en eerste schepen Jef Verschoore licht het resultaat toe: “We wisten dat 2016 het kalmste jaar zou worden van de periode 2014-2018. In 2016 lag het zwaartepunt van de herdenking in Frankrijk met als absolute hoogtepunt de herdenking van de Slag bij de Somme. De activiteiten die op de kalender stonden waren ook kleinschaliger dan de voorgaande jaren.” Daarnaast heeft het toerisme in het algemeen sterk te lijden gehad van de terreurdreiging na de aanslagen van Parijs en Brussel. Vooral de Britten lieten de westhoek links liggen.

2017

In 2017 staan diverse belangrijke internationale herdenkingen op het programma en vanaf begin juni loopt in het In Flanders Fields Museum de grote inleidende tentoonstelling ‘1917. Totale oorlog in Vlaanderen.’ De zomer van 1917 werd immers volledig beheerst door het grootste Britse offensief dat in Vlaanderen plaatsvond. Van 7 tot 12 juni woedde de Mijnenslag over de hoogtes van Hill 60, Sint-Elooi, Wijtschate en Mesen. Van 31 juli tot 10 november volgde de Derde Slag bij Ieper, van Ieper tot Passendale.