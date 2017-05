Kama en Herr Seele richten uitgeverij op voor Cowboy Henk

De bedoeling is dat die het volledige oeuvre van Cowboy Henk, dat al meer dan één generatie meegaat, zal uitgeven. Het eerste boek wordt volgende maand uitgebracht, bevestigt tekenaar Herr Seele. Geïnteresseerden zullen de boeken kunnen bestellen via het internet. Dat de twee een eigen uitgeverij oprichten, is tekenend voor de huidige gang van zaken. "Uitgeverijen zijn een beetje bang geworden. Ze kiezen voor zekerheid", meent Herr Seele. Nochtans verschijnt elke week een pagina van Cowboy Henk in het weekblad Humo. Maar behoudens enkele gebundelde werken uit het verleden, onder meer bij de Standaard Uitgeverij en uitgeverij Loempia, is de reeks niet te koop. "Terwijl de theorie van een strip net is om in reeksen te verkopen".

De twee kozen er daarom voor de Cowboy Henk-verhalen zelf uit te brengen, startend met 500 à 1.000 exemplaren per album. Zelf uitgeven is nu immers een pak eenvoudiger geworden, geeft Herr Seele toe. "Vroeger was bijvoorbeeld de verdeling een tijdrovend en duur element. Nu kunnen onze boeken eenvoudig via het internet en de sociale media aan de man gebracht worden".

Cowboy Henk bestaat al sinds 1981 en wordt gekenmerkt door absurde humor. "Die humor is ook tijdloos en universeel", aldus Herr Seele. "Het gaat intussen om 35 boeken, maar niemand doet daar iets mee. Wij willen die humor van 'de beste stripheld ter wereld' behouden". De bedoeling is om zonder taboes -ook werk dat door Humo geweigerd werd- te publiceren, geeft hij nog mee.

Op termijn is het de bedoeling dat uitgeverij Hoek Af ook eens werk van derden zou uitbrengen. Alle boeken van de uitgeverij zullen hetzelfde kenmerk vertonen: één afgeronde hoek.