Kamagurka stelt nieuw werk voor in Roeselare

In Galerij ‘Negen Punt Negen’ in Roeselare loopt momenteel een opmerkelijke tentoonstelling met cartoons van Kamagurka. Het gaat vooral om nieuw werk van de cartoonist en nieuwe hersenspinsels in zijn bekende absurde humor en tekenstijl.

Kamagurka staat bekend om z’n vaak absurde, dubbelzinnige, maar altijd verrassende cartoons. De cartoonist begint naar eigen zeggen altijd heel serieus aan een nieuw werk, maar toch slaagt hij erin om een grapje of absurde laag toe te voegen. “Ik vind het ook leuk dat mensen kunnen lachen met iets en er toch blijven naar kijken. Je kunt zeggen, het is een cartoon en we zijn weer weg. Maar met die tekeningen kun je lachen en je kunt er opnieuw naar kijken omdat er veel soorten lagen in zitten”, vertelt Kamagurka.

De nieuwe werken van Kamagurka zijn nog tot 30 september te bewonderen in de galerij in Roeselare.