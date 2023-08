Kameraadschapsavond mag toch doorgaan, Raad van State legt verbod van Stad Ieper naast zich neer

Egwin Six, Algemene Vergadering van de IJzerwake: “De Raad Van State heeft duidelijk kenbaar gemaakt dat onze grondwettelijke rechten van vrijheid van vergaderen en het recht op vrije meningsuiting, overeind blijven. De Raad Van State is op al onze middelen ingegaan. De toelating werd wel degelijk tijdig aangevraagd. Alle nodige inlichtingen werden gegeven. Het getekende charter (dd. 16/6/2023) -met opmerking die nooit werd ingetrokken- voor de Ijzerwake geldt uiteraard ook voor de Kameraadschapsavond.”

“Het is eigenlijk toch wel ver gekomen dat een organisatie naar de Raad Van State moet stappen om een ‘gewone’ cantus met nadien een dj te kunnen organiseren. De stad Ieper heeft na ontvangst van de aanvraag niets anders gedaan dan de voorwaarden enger en enger gemaakt totdat niets nog kon. Op het einde moest de stad Ieper al weten welke liedjes uit de studentencodex zouden gezongen worden en welke muzieknummers zouden gedraaid worden. Deze vraag werd aan geen enkele andere vereniging ooit gesteld, en neigt naar ondemocratische controle, een rechtstaat onwaardig. De politieke druk van linkse kant, het ‘vredescollectief’ en de vakbond op het college van de stad Ieper moet echt wel zwaar (geweest) zijn om het grondrecht op vrije meningsuiting en het grondrecht op vergaderen zo te willen beknotten.”

Nancy Six, VZW IJzerwake: "Nu hebben wij uiteindelijk toch ons gelijk gekregen van de Raad van State. Onze organisatie is daar uiteraard heel tevreden over. Alles stond al op punt dus uiteindelijk is het nu aftellen naar het komende weekend. Om 19 uur zullen de keeltjes gesmeerd worden en zullen er liedjes gezongen worden."

Reactie burgemeester

Burgemeester Emmily Talpe: "Stad Ieper nam net kennis van de beslissing van de Raad van State wat betreft Kameraadschapsavond. De rechter oordeelde dat de Kameraadschapsavond kan doorgaan. Dit betekent dat we de eerdere weigering dienen in te trekken en dat de vergunning moet verleend worden. Het stadsbestuur blijft evenwel staan achter zijn bezorgdheden én de vraag om het vredescharter na te leven, op beide dagen. Ieper is dé Vredesstad bij uitstek en daar willen we ook over waken. Eerstdaags zit ik samen met de politiezone Arro Ieper teneinde de politionele inzet te bespreken."

