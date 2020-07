Het gaat onder meer om Kurt Ravyts uit Zuienkerke en Nathalie Dewulf uit Izegem. Naast de verschillende Kamerleden van Vlaams Belang heeft ook N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter bij haar thuis in Evergem een verdachte poederbrief ontvangen. Of het verdachte poeder giftig of schadelijk is, is nog niet bekend. De politie onderzoekt de verschillende brieven.