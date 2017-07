Kamerlid vraagt douane soepeler om te gaan met rode diesel

Gisteren kon u in ons nieuws nog zien dat enkele Britse zeilers in Nieuwpoort de afgelopen dagen boetes kregen omdat de douane in hun brandstoftank sporen van rode diesel hadden gevonden. Ze roepen landgenoten op om ons land links te laten liggen. Volgens het Kamerlid moet de douane zich wat soepeler opstellen. Ze roept minister van financiën Van Overtveldt op om het standpunt van zijn voorgangers daarbij te volgen. Die gedoogden het gebruik van de brandstof.

Gevolgen voor toerisme

"In Engeland is er alleen dergelijke diesel beschikbaar in jachthavens. Ook als ze ergens anders witte diesel hebben getankt, zijn er dus vaak nog sporen van rode diesel te bespeuren", zegt Lahaye-Battheu. "Het verbod geldt ook in Nederland en Frankrijk, maar daar mogen Britten aantonen waar ze getankt hebben en worden ze niet beboet. De gevolgen voor onze jachthavens en iedereen die leeft van het toerisme in de buurt van die havens zijn niet min. Ze zien een groot deel van hun inkomsten teloor gaan, omdat Britse zeilers ons land mijden”, zegt Lahaye-Battheu.